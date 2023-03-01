حضور لافت لمسلسلات الكارتون في دراما رمضان 2023

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني 2023 ،الذي ينطلق بعد أيام، عرض العديد من المسلسلات الكارتونية الجديدة، بالإضافة إلى عرض بعض الأعمال القديمة .
وفيما يأتي عرض لأبرز الأعمال الكارتونية هذا العام:
يحيى وكنوز2 (سر البردية)
تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة المصرية الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحيى وكنوز"، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، والذي شارك بالأداء الصوتي به مجموعة من كبار النجوم في مصر، منهم أحمد السقا، وإسعاد يونس، وياسر جلال، وأحمد العوضي، وغيرهم.
تدور أحداث الجزء الثاني الذي يحمل عنوان (سر البردية)، في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزها شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم على مدى الحلقات.
مغامرات فرح وحمزة "المحمية"
تدور أحداث المسلسل الكارتوني فى إطار تشويقى حول سكان "المحمية"، وفرح وحمزة حفيدي الحارس، بعدما تتعرض المحمية للخطر.
ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا على المخاطر بطرق ذكية وابتكارية، كما تحمل الحلقات الكثير من المغامرات، وأيضًا تعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.
ديسكفري
مسلسل ديسكفري من إنتاج الشركة المتحدة أيضا، ويعرض عبر منصة "واتش إت"، وتدور أحداثه في إطار معرفي درامي حول إعمال العقل والبحث والتنقيب عن المعلومات.
وكانت منصة "واتش إت" أطلقت شعارًا بعنوان محتوى آمن للأطفال، إذ قررت مجموعة من الأعمال الكرتونية موجهة للأطفال، أولها مسلسل "ديسكفري".
فنانيس
تستمر قناة "mbc" في تقديم المسلسل الكارتوني "فنانيس" في رمضان، والذي يعرض قبل الإفطار مباشرة، ويدور حول مجموعة من الشخصيات التي تتعرض لمواقف كوميدية.
بكار
قرر صناع المسلسل الكرتوني المصري الشهير "بكار" تقديم جزء جديد منه باعتباره أول شخصية كرتونية حقيقية تعرض في عمل درامي في مصر، ويناقش العديد من الأمور المجتمعية، مثل: أضرار الإسراف في المياه والتبرع لـ مستشفى 57357 وعيوب كثرة استخدام الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من إخراج شريف جمال.
ويعتبر "بكار" من مسلسلات الكارتون المرتبطة بشهر رمضان، إذ ظلَّ يُعرض على التليفزيون المصري في رمضان ما يقرب من 20 عامًا.
بوجي وطمطم
يُعرض مسلسل الكارتون الشهير "بوجي وطمطم" هذا العام في رمضان، بعد سنوات من التوقف، ليعيد معه ذكريات الجمهور مع هذا المسلسل الشهير الذي بدأ عرضه عام 1983.