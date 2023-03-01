حضور لافت لمسلسلات الكارتون في دراما رمضان 2023

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني 2023 ،الذي ينطلق بعد أيام، عرض العديد من المسلسلات الكارتونية الجديدة، بالإضافة إلى عرض بعض الأعمال القديمة .

وفيما يأتي عرض لأبرز الأعمال الكارتونية هذا العام:

يحيى وكنوز2 (سر البردية)

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة المصرية الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحيى وكنوز"، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، والذي شارك بالأداء الصوتي به مجموعة من كبار النجوم في مصر، منهم أحمد السقا، وإسعاد يونس، وياسر جلال، وأحمد العوضي، وغيرهم.