إشارات بجسمك تتنبأ بخطر الإصابة بفقر الدم

وكالات / سما /

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بفقر الدم خلال شهر رمضان نتيجة ساعات الصيام المتتالية علي مدار اليوم ، حيث يفتقد الجسم ما يحتاجه من خلايا الدم الحمراء السليمة في الشرايين للمساعدة في توزيع الأكسجين، ويتعرض الفرد للارهاق والتعب ولا يدراك ان تلك الحالة هي فقر الدم .

قال الدكتور آرون جودمان، اختصاصي أمراض الدم بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو هيلث،ان تحليل الدم يظهر اذا كانت الحالة المرضية بسبب فقر الدم او أسباب اخري نتيجة تغيرات في لون البشرة والاظافر. وذلك وفقا لما نشره موقع بزنس إنسايدر.

أوضح اخصائي امراض الدم ان الجلد الشاحب هو اكثر اعراض حالات فقر الدم شيوعا ، عندما تظهر نقص خلايا الدم الحمراء على الجلد، الناجم عن نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعا.وقد يكون الشحوب أكثر وضوحا أيضا في مناطق معينة من الجسم مثل الملتحمة، بطانة العين.

وأضاف الدكتور جودمان أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يكون مرتبطا بالدورة الشهرية كأثر جانبي لفقدان الدم شهريا. والأظافر الهشة قد تشير إلى نقص الحديد، والذي يكون شديدا في بعض الأحيان، ويودي الي فقر الدم .

قال اخصائي امراض الدم ، إذا لاحظت تشققات أو تقرحات حول الفم، فقد يكون ذلك مرتبطا بواحد من عدة أنواع من فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، الناتج عن انخفاض مستويات فيتامين B12 يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أيضا تقرحات الفم، فيجب عليك اجراء الفحوصات الطبية .

وأوضح الدكتور جودمان أيضا ان اللسان المتورم أو الأحمر قد يدل أحيانا علامة علي الإصابة بفقر الدم.