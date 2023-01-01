  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تويتر يرفع السرية عن خوارزمية التوصية بالتغريدات

الثلاثاء 21 مارس 2023 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يرفع السرية عن خوارزمية التوصية بالتغريدات



وكالات / سما /

أعلن مالك "تويتر" إيلون ماسك، أنه سيرفع السرية التي تحيط منذ زمن بعيد بالخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات.

وقال "ماسك" في تغريدة له إن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح "مفتوح المصدر" في نهاية مارس/ آذار.

وتابع: "سيكتشف الناس أموراً سخيفة كثيرة، لكننا سنصلح المشكلات بمجرد تحديد وجودها".

وأشار ماسك إلى أن "توفير شفافية الترميز سيكون محرجاً للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسين سريع في جودة التوصيات".

وأوضح أن خوارزمية التوصية المستخدمة في "تويتر" شديدة التعقيد وغير مفهومة تماماً داخل الشركة، مضيفاً: "نحن نطور مقاربة مبسطة لخدمة تغريدات أكثر إقناعاً، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ".

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على "تويتر"، في أكتوبر/ تشرين الأول، عانت المنصة أعطالاً، وشهدت عمليات صرف موظفين، فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

ولم يظهر أي بديل رئيسي لـ"تويتر" حتى الآن، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات على الاستمرار في التواصل عبر المنصة.

وكشفت شركة ميتا، مالكة "فيسبوك"، في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعمل على شبكة جديدة تتيح "مشاركة الرسائل النصية"، في مشروع يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لـ"تويتر".

#تويتر #إيلون ماسك #خوارزميات #تغريدة

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يغضب الأردن..

الكنيست يصادق على "قانون درعي 2".. لابيد: يوم سعيد للمجرمين

الاحتلال يعلن عن سلسلة من "الخطوات المدنية" تجاه الفلسطينيين

أول رد إسرائيلي على تصريحات سموتريتش

جيش الاحتلال: هكذا اجتاز منفذ عملية مجدو الحدود

نتنياهو يتوقع استقالة غالانت من منصبه..

اعتقال المطارد أحمد أبو لاوي في كمين شرقي نابلس

الأخبار الرئيسية

الإدارة الأمريكية توجه ضربة جديدة لنتنياهو وتقفل أبواب البيت الأبيض في وجهه..

بيانات رسمية .. الهدوء بغزة يفضي لتحسن قطاعات اقتصادية

"الشاباك" يزعم إحباط عملية بالقدس بتوجيه من "لجان المقاومة" بغزة

مقابل حوافز لمصر ..شرم الشيخ : هذا ما طلبته الإدارة الأمريكية من القاهرة بشأن الفصائل الفلسطينية

الكنيست يصادق على إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية