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الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال باليمن

الثلاثاء 21 مارس 2023 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال باليمن



وكالات / سما /

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية عبر حسابها على تويتر "يشهد ‎اليمن الآن تفشيا للحصبة وشلل الأطفال".

وذكرت أن أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح.

وشددت المنظمة على أن هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن، من دون تفاصيل أخرى.

ووفق تقارير حكومية، فإن هناك ظهورا لحالات شلل الأطفال والحصبة، خصوصا في محافظتي صعدة وحجة الخاضعتين للحوثيين شمال غربي اليمن.

وفي الأيام الأخيرة وجهت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية اتهامات للحوثيين بحظر اللقاحات في شمال البلاد، وقد تسبب ذلك في عودة انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

ولم تعلق الجماعة رسميا على هذه الاتهامات، لكنها تؤكد أنها تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية يتسبب في انتشار الأمراض بالمناطق الخاضعة لها ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن.

ويعاني اليمن من أزمات متعددة بسبب حرب بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر/أيلول 2014، وتصاعد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لمساندة قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

#الصحة العالمية #الحصبة #اليمن #شلل الأطفال

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