فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

وزير القضاء يريف ليفين: لن نقبل قرار المحكمة العليا إذا الغت قوانين تعيين القضاة واضعاف الجهاز القضائي

الائتلاف يعلن ان الإصلاح القضائي سيطرح لإقراره بالكامل بعد ذكرى "قيام إسرائيل"

المئات من الجنود لم يمثلوا في القواعد العسكرية للتدريب احتجاجا على اضعاف القضاء

وزير الأمن غالانت يهدد بالاستقالة إذا لم يتم التوصل الى تسوية

المعارضة تهدد بالتوجه للمحكمة العليا إذا اقرت القوانين

تنديد في العالم لخارطة إسرائيل الكبرى التي وضعها سموتريش خلال كلمته في باريس وادعى انه لا يوجد شعب فلسطيني

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي وتوبخه حول تصريحات سموتريش

وزارة الخارجية الإسرائيلية: نحن نعترف بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية

الخطة الأمنية للجيش في حوارة: منع العمليات القادمة وإعادة الامن للمستوطنين ووقف عمليات تدفيع الثمن

"معاريف":

التليين المدفعي: تهديد وزير الأمن بالاستقالة خوفا من تفكيك الجيش كان لها تجاوب وأعضاء الليكود صوتوا على الاقتراح الجديد لقانون تعيين القضاة

عدد كبير من أعضاء الليكود احتجوا على التغيير في القانون: هذا خنوع للمتظاهرين

الأسبوع القادم سيتم إقرار القانون بالقراءتين الثانية والتالة

البيت الأبيض: بايدن اقترح على نتنياهو دعم الجهود للتوصل الى تسوية ترضي كافة الأطراف

مواصلة هبوط الشيقل مقابل الدولار بسبب الأزمة القضائية

بن غفير يأمر بإغلاق مكتب صوت فلسطين في القدس والشرطة تحقق مع العاملين في المكتب

غضب في الأردن من تصريحات سموتريش

السعودية تدعو الرئيس الإيراني لزيارة الرياض

"هآرتس":

جامعة تل ابيب تمنع الطلاب العرب من تنظيم معرض للكتاب باللغة العربية

بن غفير يصدر امرا بوقف صوت فلسطين في القدس والشرطة تحقق مع مدير المكتب امير عباس وباقي الصحفيين