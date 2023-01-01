نماء يتعاقد مع لاعب خامس من الممتازة

غزة / سما /

واصل نادي نماء حراكه المبكر في سوق الانتقالات الصيفية تحضيراً للموسم القادم في الدرجة الأولى.

ونجح نماء في تعاقده مع المهاجم حانم نصار ليكون الصفقة الخامسة للفريق في الانتقالات الحالية.

ولعب المهاجم نصار الموسم الماضي مع اتحاد خانيونس وسبق أن لعب لعدة أندية في الممتازة والأولى

وكان قد نجح نماء سابقاً في تعاقده مع مصطفى حسب الله، ومخمود عطية، ويوسف أبو زيد، والحارس أحمد الشاعر.

ويسعى نماء لزيادة قوة الفريق في الموسم القادم لمواصلة محاولة التأهل للدرجة الممتازة لأول مرة في تاريخه بعدما كان قريباً منها حتى اللحظات الأخيرة.