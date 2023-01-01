  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

نماء يتعاقد مع لاعب خامس من الممتازة

الثلاثاء 21 مارس 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نماء يتعاقد مع لاعب خامس من الممتازة



غزة / سما /

واصل نادي نماء حراكه المبكر في سوق الانتقالات الصيفية تحضيراً للموسم القادم في الدرجة الأولى.

ونجح نماء في تعاقده مع المهاجم حانم نصار ليكون الصفقة الخامسة للفريق في الانتقالات الحالية.

ولعب المهاجم نصار الموسم الماضي مع اتحاد خانيونس وسبق أن لعب لعدة أندية في الممتازة والأولى

وكان قد نجح نماء سابقاً في تعاقده مع مصطفى حسب الله، ومخمود عطية، ويوسف أبو زيد، والحارس أحمد الشاعر.

ويسعى نماء لزيادة قوة الفريق في الموسم القادم لمواصلة محاولة التأهل للدرجة الممتازة لأول مرة في تاريخه بعدما كان قريباً منها حتى اللحظات الأخيرة.

#دوري الممتازة #نماء #الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يغضب الأردن..

الكنيست يصادق على "قانون درعي 2".. لابيد: يوم سعيد للمجرمين

الاحتلال يعلن عن سلسلة من "الخطوات المدنية" تجاه الفلسطينيين

أول رد إسرائيلي على تصريحات سموتريتش

جيش الاحتلال: هكذا اجتاز منفذ عملية مجدو الحدود

اعتقال المطارد أحمد أبو لاوي في كمين شرقي نابلس

نتنياهو يتوقع استقالة غالانت من منصبه..

الأخبار الرئيسية

بيانات رسمية .. الهدوء بغزة يفضي لتحسن قطاعات اقتصادية

"الشاباك" يزعم إحباط عملية بالقدس بتوجيه من "لجان المقاومة" بغزة

مقابل حوافز لمصر ..شرم الشيخ : هذا ما طلبته الإدارة الأمريكية من القاهرة بشأن الفصائل الفلسطينية

الكنيست يصادق على "قانون درعي 2".. لابيد: يوم سعيد للمجرمين

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي وتبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية