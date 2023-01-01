بيت حانون يتعاقد مع خامس صفقة هجومية

غزة / سما /

واصل اتحاد بيت حانون حراكه الكبير والمبكر في الانتقالات الحالية تحضيراً لمنافسات الموسم القادم رغم عدم إعلان اتحاد الكرة انتهاء منافسات الموسم الحالي.

وركز بيت حانون على الصفقات الهجومية الكبيرة في هذه الانتقالات، في محاولة لضمان تحقيق نتائج جيدة تبعده عن أي حسابات للهبوط والحفاظ على مكانته في دوري الكبار.

وكشف بيت حانون في وقت سابق عن تعاقده مع الصفقات الهجومية، محمود سلمي وفادي عساف، إضافة لتجديد عقد المهاجمين، حازم شكشك، ومهند أبو زيد، قبل أن يعلن عن التعاقد مع المهاجم وسام سلامة.

وأكد بيت حانون رحيل 11 لاعباً عن الفريق بشكل رسمي وهم: عماد السماعنة، محمود عطية، يوسف أبو زيد، محمد سلمان “مروكو”، محمد الدلو، أحمد الغزالي، عدي الغلبان، أحمد صباح، غسان أبو عودة، ناجي بكر، محمد فروانة.