شباب رفح يتعاقد مع لاعب خدمات رفح

غزة / سما /

قالت مصادر مطلعة أن شباب رفح نجح في التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل في الانتقالات الحالية استعدادًا لمنافسات الموسم القادم.

وكشفت المصادر أن شباب رفح حصل على توقيع لاعب خدمات رفح أحمد البهداري “عكيرم”، بعد نهاية عقده مع شباب الظاهرية في دوري المحترفين.

ونوهت المصادر أن البهداري سيصل غزة خلال ساعات للتوقيع الرسمي مع شباب رفح والإعلان عن الفقة بشكل رسمي.

وكان شباب رفح قد تعاقد مع سعيد السباخي من جديد بعدما قضى الموسم الماضي مع نماء في الدرجة الأولى.

ويسعى شباب رفح لاستعادة التتويج بلقب الدوري الموسم القادم بعدما فقد اللقب لمصلحة جاره الخدمات في الموسم الحالي.