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تقرير يكشف "كواليس مثيرة" بشأن مستقبل ميسي

الثلاثاء 21 مارس 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف "كواليس مثيرة" بشأن مستقبل ميسي



وكالات / سما /

أكد تقرير صحفي إسباني، الإثنين، أن مستقبل أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي لا يزال غامضا، كاشفا عن "كواليس مثيرة" بشأن اتجاهات إدارة باريس سان جرمان وطريقة تعاملها مع تجديد العقد.

وينتهي عقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، دون توصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد حتى الآن.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بنية سان جرمان تغيير دماء الفريق في الموسم المقبل والسماح برحيل ميسي في ظل توتر علاقته بالجماهير.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أرسل ملاك باريس سان جرمان في قطر تعليمات واضحة إلى رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس بضرورة الاحتفاظ بميسي بأي ثمن.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الأمر يتنافى مع أفكار الخليفي وكامبوس، اللذين كانا على استعداد لرحيل البرغوث الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة باريس تعرضت لضغوط من الدوحة، بشأن ضرورة الإبقاء على ميسي في حديقة الأمراء.

صيحات استهجان بحق ميسي

تعرض ميسي لصيحات استهجان من أصحاب الأرض قبل المباراة على ملعب "بارك دي برينس" بعد أن تعرض فريقه لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام رين في الدوري الفرنسي.

في المقابل، توجه كيليان مبابي، الذي حمل شارة قيادة النادي الباريسي، وعدد من زملائه لتحية الجماهير في المدرجات قبل مغادرة الملعب.

ميسي تجاهل الجماهير وتوجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب اللقاء.

#ميسي #باريس سان جيرمان #برشلونة #كواليس #حديقة الأمراء

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