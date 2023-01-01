هل يتعاقد ريال مدريد مع زيدان لتعويض أنشيلوتي؟

بدأت الشكوك تحيط بمستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في النادي الملكي، بعدما ظهر الفريق بصورة مخيبة في الموسم الجاري، على المستوى المحلي.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، رد على فرضية تعاقد ريال مدريد مع زين الدين زيدان من جديد، في نهاية الموسم، في ظل الحديث عن إمكانية نهاية فترة أنشيلوتي مع إدارة فلورنتينو بيريز، وعدم تعاقد المدرب الفرنسي مع أي ناد أو منتخب منذ مغادرته سانتياجو بيرنابيو.

وقال رومانو، اليوم الإثنين، أن فكرة قدوم زيدان إلى ريال مدريد من جديد لن تبدو سهلة على الإطلاق، مفيداً بأن إدارة الريال ربما توجه أنظارها إلى خيارات أخرى على غرار الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، راؤول جونزاليس، والألماني توماس توخيل، الذي يحظى بتقدير حفنة من أندية أوروبا الكبرى.

وأشار رومانو إلى أن أنشيلوتي يدرك جيداً أهمية فوزه بلقب على الأقل مع الفريق الملكي بنهاية الموسم، لكي يساعده ذلك في خطة النادي للموسم المقبل.

وتعقدت مهمة الريال مع أنشيلوتي في الفوز بلقب الليجا هذا الموسم، بعدما اتسع الفارق في الصدارة لصالح برشلونة، ليصل إلى 12 نقطة، مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم، وعلى صعيد كأس ملك إسبانيا، خسر الفريق في مباراة الذهاب بنصف النهائي في ميدانه أمام البارسا بهدف دون رد، في حين بلغ فريق كارليتو دور الثمانية من دوري ابطال أوروبا، وسيواجه تشيلسي الإنجليزي من أجل الوصول للمربع الذهبي.