بعد أراوخو.. الإصابة تضرب نجماً آخر من برشلونة

ضربت الإصابة نجماً آخر من برشلونة، بعدما أعلن النادي الكتالوني عن إصابة المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، وفقدانه في الفترة المقبلة، مع تأكد غيابه عن مباراة إلتشي، والعمل على تواجده في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نجم الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، يعاني من إصابة تلقاها في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، مساء الأحد، بعدما شارك في 90 دقيقة ضد عملاق مدريد ونجح في مساعدة فريقه على الانتصار بهدفين لهدف، والابتعاد في صدارة جدول الليجا بفارق 12 نقطة.

ويعاني فرينكي من إصابة عضلية، ستجعله يغيب عن مباراتي هولندا في فترة التوقف الدولي الحالية، وبالفعل غادر اللاعب معسكر كتيبة الطواحين لمواجهتي فرنسا وجبل طارق في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 2024.

وأوضحت الصحيفة أن دي يونج خضع بالفعل لفحوصات طبية على موضع الإصابة، وبعد ظهور النتيجة، تم استبعاده من معسكر منتخب بلاده بسبب المشاكل البدنية، مع تعويضه بلاعب آخر.

وأعلن المنتخب الهولندي، في بيان رسمي، عن خروج اللاعب من المعسكر، رفقة زميله ستيفين بيرجوين، مع تعويضه بدوني مالين وجوي فيرمان ثنائي بوروسيا دورتموند وبي إس في أيندهوفن على الترتيب.

من جانبها، ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن دي يونج يحتاج مدة تصل إلى أسبوعين فقط للتخلص من مشاكله، ما يعني أنه سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة الكلاسيكو في إياب نصف نهائي الكأس، بالكامب نو، ضد الريال في الخامس من أبريل المقبل، مع غيابه عن أول مباراة للبارسا بعد فترة التوقف، أمام إلتشي.