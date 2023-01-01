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بايرن ميونخ يفقد نجمه لمدة ٢١ يوماً للإصابة

الثلاثاء 21 مارس 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يفقد نجمه لمدة ٢١ يوماً للإصابة



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، مساء أمس الإثنين، أن نادي بايرن ميونخ الألماني سيفقد خدمات نجمه، جمال موسيالا، لمدة تصل إلى 21 يوماً في الفترة المقبلة بداعي الإصابة بتمزق في عضلات الفخذ، ما جعله يغادر معسكر منتخب ألمانيا الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البافاري يتوقع غياب اللاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة، ما يعني وجود شكوك حول إمكانية مشاركته في الكلاسيكر ضد بوروسيا دورتموند، في اللقاء الذي سيحسم مصير لقب الدوري الألماني بنسبة كبيرة.

وسيبقى موسيالا في ميونخ وسيخضع لتقييم لحالته بشكل يومي، حيث يستهدف اللاعب التعافي في الوقت المناسب للحاق بمواجهة الذهاب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وجاء ذلك بعدما اشتكى موسيالا من بعض المشاكل العضلية خلال الأسبوع الماضي، ثم تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة باير ليفركوزن، واضطر للمشاركة في وقت أبكر مما خطط له، وشارك لمدة 45 دقيقة في خسارة البايرن من ليفركوزن.

وأشارت بيلد إلى أن النتيجة الأولى للفحوصات التي خضع لها اللاعب تفيد بأنه سيستعيد كامل عافيته وسيلحق بمباراة السيتي الأولى في التشامبيونزليج.

#بايرن ميونخ #إصابة

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