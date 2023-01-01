رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، وتأكيد الرئاسة أن هذه التصريحات محاولة لتزييف التاريخ وتزويره.

كما عنونت الصحف قرار المتطرف بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والانتاجية إلى الإعلام الرسمي الفلسطيني في القدس المحتلة وأراضي الـ 48.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الفاشي سموتريتش.. ربيب الخرافات والأكاذيب ينكر وجود الشعب الفلسطيني.. الرئاسة: تصريحاته تزييف للتاريخ وتكشف العنصرية الإسرائيلية

- الشيخ: مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالصعوبة أمام تمسكنا بوقف كافة الإجراءات الأحادية

- الخارجية الأردنية تدين استخدام سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة وفلسطين المحتلة

- الرئيس يهنئ نظيره التونسي بعيد الاستقلال

- نيابة عن الرئيس.. السفير أبو عيطة يكرم المناضل الجزائري محمد الطاهر

- عساف: "صوت فلسطين" تنظم اليوم يومًا إعلاميًا مفتوحًا لاحتفالية القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم والاحتلال يعتقل 14 مواطنًا من الضفة

- الاحتلال يستهدف مجددًا الإعلام الرسمي في القدس وأراضي الـ 48

- الأسرى مستعدون لخوض معركة "بركان الحرية أو الشهادة"

- قادة من "فتح": التصريحات الحمساوية الأخيرة هدفها بث الفتنة بين أبناء شعبنا

- المرأة الفلسطينية.. عطر يفوح عبيرها في أرض الشتات

"الأيام":

- سموتريتش: لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني، إنه اختراع

- الرئاسة: محاولة تزييف للتاريخ تكشف عنصرية حكومة الاحتلال

- ردود فعل: تصريحات خطيرة وتحريضية وغير محترمة

_ الاحتلال يشدد القيود على مواطني حوارة والمستوطنون ينفذون اعتداءات في مناطق عدة

- "الكنيست" يصادق بأغلبية على قانون "درعي 2".. ولابيد يشن هجومًا

- الأسرى في حالة تعبئة إعدادًا للإضراب والدعوة للمشاركة في الفعاليات الداعمة

- بن غفير يغلق مكاتب ويحظر "صوت فلسطين" في القدس

- اشتية: البدء بإطلاق أولى خدمات بنك الاستقلال

"القدس":

- سموتريتش: "الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره الـ 100 سنة"!

- الرئيس الصيني يصل إلى موسكو ويلتقي بوتين

- لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تدعو للمشاركة الفاعلة بـ "الثلاثاء الحمراء"

- اقتحام مقر شركة إعلامية في بيت حنينا ومنعها من تقديم خدماتها لتلفزيون فلسطين

- الحكومة تعلن البدء بإطلاق أول خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية

- 119 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

- الاحتلال يعلن عن "تسهيلات" للفلسطينيين بمناسبة رمضان