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"الشاباك" يزعم إحباط عملية بالقدس بتوجيه من "لجان المقاومة" بغزة

الثلاثاء 21 مارس 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يزعم إحباط عملية بالقدس بتوجيه من "لجان المقاومة" بغزة



القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الثلاثاء، أنه أحبط مؤخرًا عملية إطلاق نار كانت ستنفذ الأيام المقبلة باستخدام مسدس في القدس المحتلة، وذلك بالتنسيق مع الجيش والشرطة.

واتهم بيان الشاباك، فلسطينيان ينشطان في "لجان المقاومة" برفح جنوب قطاع غزة، بتجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات، وخلال ذلك تم إحباط العملية بالقدس.

وأشار البيان إلى أن الخلية حاولت مساعدة فلسطينيين على تلقي تدريبات عسكرية وشراء أسلحة لتنفيذ هجمات، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال العديد ممن تم تجنيدهم بينهم اثنين خططا لعملية في القدس وأحدهما تسلم مسدسًا للتنفيذ.

واعتقل الشهر الماضي شقيقين تم تجنيدهما لتنفيذ عملية باستخدام القنابل.

وحمل البيان حركة "حماس" في غزة المسؤولية عن نشاطات "لجان المقاومة" باعتبار أنها تدعمها وتمولها.

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