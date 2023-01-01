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ممثلو الفصائل بالسجون يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

الثلاثاء 21 مارس 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلو الفصائل بالسجون يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام



رام الله / سما /

أعلن ممثلين عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، الثلاثاء، عن الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان "بركان الحرية أو الشهادة".

وأشار بيان للجنة، أن هذه الخطوة اتخذت بعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم "صبيان التلال" من أمثال المدعو "بن غفير"، والمنكر لضوء شمس وجودنا "سموتريتش"، وفق نص البيان.

وسيشرع ممثلو اللجنة، بالإضراب بدءًا من اليوم، ويمثلون كافة الفصائل في سجون الاحتلال.

والأسرى هم، عمار مرضي، ممثلًا عن حركة "فتح"، سلامة القطاوي، ممثلًا عن حركة "حماس"، زيد بسيسي، ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي، وليد حناتشة، ممثلًا عن الجبهة الشعبية، وجدي جودة، ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية، باسم خندقجي، ممثلًا عن حزب الشعب.

وسيشرع بالإضراب معهم الأسير محمد الطوس، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

ودعت اللجنة، الجماهير الفلسطينية للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض الإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام.


وجددت الدعوة للمشاركة في المسيرات والوقفات الليلية اليوم الساعة 7:30 مساءً في مراكز مدننا دعمًا لمطلبنا المشروع بالحرية الكاملة والعيش بكرامة.

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