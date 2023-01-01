هنغبي يهاتف الصفدي بعد عاصفة سموتريتش وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

هاتف ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الليلة الماضية، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعد ظهور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على منصة خطاب في فرنسا ظهر عليها خارطة تحمل اسم "إسرائيل" وتتضمن الأراضي الأردنية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هنغبي أكد للصفدي على التزام الحكومة الإسرائيلية باتفاق السلام الموقع بينهما والذي عزز الاستقرار والأمن في المنطقة لمدة 30 عامًَا.

وأكد هنغبي على التزام حكومته بوحدة أراضي المملكة الهاشمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المملكة خاصة بعد احتضانها اجتماع العقبة، ومشاركتها في اجتماع شرم الشيخ، ومساهمتها في انجاحهما.