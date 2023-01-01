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انحسار المنخفض الجوي وارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 21 مارس 2023 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انحسار المنخفض الجوي وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتستقر الاجواء خلال ساعات الليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وباردا والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الاربعاء، : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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