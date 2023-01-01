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نادي الأسير: 5 أمهات في سجون الاحتلال من بين (29) أسيرة

الإثنين 20 مارس 2023 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: 5 أمهات في سجون الاحتلال من بين (29) أسيرة



القدس المحتلة/سما/

قال نادي الأسير، في تقرير صدر عنه عشية يوم الأم، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، يواصل اعتقال (5) أمّهات، وهنّ من بين (29) أسيرة يقبعنّ في سجن "الدامون". 

وبيّن  نادي الأسير، بمناسبة يوم الأم، والذي يصادف 21 من آذار/ مارس من كل عام، أن إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال، وأبناء الأسيرات الأمّهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان.  

 والأسيرات الأمّهات هنّ: إسراء الجعابيص، فدوى حماده، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكامًا بالسّجن لسنوات، منهن، الأسيرة جعابيص المحكومة بالسّجن (11) عامًا، وفدوى حمادة وأماني الحشيم اللتين تقضيان حُكماً بالسّجن لمدة عشر سنوات. 

#الاحتلال #اسرى

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