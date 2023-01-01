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اجتماع بوتين ورئيس الصين: 4ساعات ونصف ثم مصافحة

الإثنين 20 مارس 2023 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع بوتين ورئيس الصين: 4ساعات ونصف ثم مصافحة



موسكو/سما/

انتهى اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بعد أن استمر لأكثر من 4 ساعات ونصف، وفقا للمصادر الروسية.

وبعد 4 ساعات ونصف، غادر الزعيم الصيني الكرملين، لينتهي الاجتماع غير الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.


وخرج الرئيس الروسي إلى مدخل الكرملين لتوديع الرئيس الصيني. تجاذبوا أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي جين بينغ وصافحوا مودعين بعضهم البعض.

ويوم الثلاثاء، سيجتمع الرئيسين مرة أخرى ويعقدون محادثات واسعة النطاق.


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وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت في بيان أنه "بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق أن التقى الرئيسان في سبتمبر على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وأعلنا في هذه المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط أزمة مع الغرب.

حل الصراع

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ، الإثنين، إن موسكو "اطلعت على مقترحات بكين لحل الصراع في أوكرانيا".

ونقلت وسائل إعلام عن بوتين قوله لشي: "اطلعنا على مقترحاتكم لحل الصراع في أوكرانيا، وسنناقش مبادرتكم التي ننظر لها بعين الاحترام".

#روسيا #بوتين #الصين

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