  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر شمال طولكرم ويحوله لثكنة عسكرية

الإثنين 20 مارس 2023 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر شمال طولكرم ويحوله لثكنة عسكرية



بيت لحم/سما/

استولت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، على منزل الأسير المحرر إبراهيم أحمد أبو العز في بلدة زيتا شمال طولكرم، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل أبو العز، وأبلغته بقرار الاستيلاء على الطابقين الثاني والثالث من منزله الذي يسكنهما ولداه الأسيران محمد وعبد الباسط مع أسرتيهما، وتحويلهما إلى ثكنة عسكرية حتى إشعار آخر.

و فجر اليوم الإثنين، اعتقلت نجلي أبو العز محمد وعبد الباسط، بعد احتجاز عائلته وإخضاعها للاستجواب.

يذكر أن المحرر أبو العز أفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال.

#بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

30 رصاصة وطعنات... الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال قائد بالجهاد الإسلامي في سوريا

سموتريتش يغضب الأردن..

آخر مستجدات الحالة الجوية: كميات كبيرة من السحب الماطرة تصل فلسطين

الحيّة: غزة جاهزة للانخراط بشكل مباشر في مواجهة وشيكة مع الاحتلال (فيديو)

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

الشيخ يتحدث عن مفاوضات شرم الشيخ : كانت صعبة

الأخبار الرئيسية

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في ‫عمان بعد تصريحات سموتريتش

photo_2023-03-20_15-48-58 (2)

شعار "الأرغون".. تعرف على قصة خريطة سموتريتش التي أغضبت الأردن وفلسطين

zlzlzlzlz_0

30 رصاصة اغتالته أمام منزله.. من هو الشهيد علي الأسود؟

الاحتلال يعلن عن سلسلة من "الخطوات المدنية" تجاه الفلسطينيين

سموتريتش يغضب الأردن..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية