  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

الإثنين 20 مارس 2023 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية



رام الله/سما/

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، إن تصريحات  الوزير الإسرائيلي سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية،  وتدلل على النوايا الحقيقية لحكومة تل أبيب التي تنكر أصلا وجود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين هم الحقيقة الراسخة على هذه الأرض، و"سنبقى حتى كنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا".

وأضاف القواسمي، في بيان، اليوم الإثنين، أن "سموتريتش ينظر إلى نفسه بالمرآه، فيقوم برمي الاتهامات على الفلسطينيين"، مؤكدا "أن الفلسطينيين هم ذاتهم الكنعانيون الذين سكنوا هذه الأرض منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، ولم ينقطع وجودهم عن هذه الأرض ليوم واحد".

ــــــــــ

#اسامة القواسمي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

30 رصاصة وطعنات... الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال قائد بالجهاد الإسلامي في سوريا

آخر مستجدات الحالة الجوية: كميات كبيرة من السحب الماطرة تصل فلسطين

سموتريتش يغضب الأردن..

الحيّة: غزة جاهزة للانخراط بشكل مباشر في مواجهة وشيكة مع الاحتلال (فيديو)

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

نتنياهو: حكومتي تواجه 3 صراعات..

الأخبار الرئيسية

zlzlzlzlz_0

من هو الشهيد علي الأسود؟

الاحتلال يعلن عن سلسلة من "الخطوات المدنية" تجاه الفلسطينيين

سموتريتش يغضب الأردن..

zS270

نتنياهو يتوقع استقالة غالانت من منصبه..

2_30

"الشعبية" تصدر بيانا بشأن قرار زيادة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية