القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية، وتدلل على النوايا الحقيقية لحكومة تل أبيب التي تنكر أصلا وجود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين هم الحقيقة الراسخة على هذه الأرض، و"سنبقى حتى كنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا".

وأضاف القواسمي، في بيان، اليوم الإثنين، أن "سموتريتش ينظر إلى نفسه بالمرآه، فيقوم برمي الاتهامات على الفلسطينيين"، مؤكدا "أن الفلسطينيين هم ذاتهم الكنعانيون الذين سكنوا هذه الأرض منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، ولم ينقطع وجودهم عن هذه الأرض ليوم واحد".

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