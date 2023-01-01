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الاتحاد الأوروبي: تصريحات سموتريتش خطيرة وغير محترمة

الإثنين 20 مارس 2023 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: تصريحات سموتريتش خطيرة وغير محترمة



القدس المحتلة/سما/

عرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أدلى بها خلال اجتماع خاص في فرنسا، ووصفها بـ"الخطأ، وغير المحترم، والخطير، وتؤدي إلى نتائج عكسية في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، لوكالة "وفا"، اليوم الإثنين، إن تصريحات الوزير سموتريتش "تذهب مرة أخرى في الاتجاه المعاكس ولا يمكن السكوت عليها".

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التصريحات، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لنزع فتيل التوترات.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن تصاعد العنف على الأرض، ودعا إلى "اتخاذ تدابير لخفض التصعيد، مثل الاجتماعات الأخيرة في العقبة وشرم الشيخ".

وشدد على أنه يواصل التزامه طويل الأمد بحل الدولتين، مع وجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن.

#الاتحاد الاوروبي

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