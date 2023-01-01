  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: الأسرى يعيشون ساعات حاسمة

الإثنين 20 مارس 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الأسرى يعيشون ساعات حاسمة



رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير، أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ساعات حاسمة قبل ثلاثة أيام من بدء معركة الاضراب عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة".

وأكد النادي في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، أنّ مصلحة إدارة السّجون حتى اللحظة ترفض التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها بتوصية من (بن غفير).

وتواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي العصيان ضد إدارة السجون، حيث صعد الأسرى في ، خطواتهم النضالية لليوم الـ 35 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.

#نادي الاسير الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

آخر مستجدات الحالة الجوية: كميات كبيرة من السحب الماطرة تصل فلسطين

الحيّة: غزة جاهزة للانخراط بشكل مباشر في مواجهة وشيكة مع الاحتلال (فيديو)

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

الأشغال بغزة تصدر توضيحا بشأن إنشاء جسر للمشاة في القرارة

سموتريتش يغضب الأردن..

نتنياهو: حكومتي تواجه 3 صراعات..

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يغضب الأردن..

zS270

نتنياهو يتوقع استقالة غالانت من منصبه..

2_30

"الشعبية" تصدر بيانا بشأن قرار زيادة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية في غزة

اقتصاد "إسرائيل" ينهار.. والدولار يتخطى حاجز الـ 3.7 شيكل

7fIcx

الاحتلال يعلن مقتل أحد مصابي عملية "ديزنغوف"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية