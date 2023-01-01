افتتاح معرض "ربيع بلادي" للنباتات والزهور بغزة

غزة/سما/

-افتتحت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الاثنين معرض "ربيع بلادي2" للنباتات والزهور، وذلك بالشراكة مع الجامعة الاسلامية بغزة.



وشارك بالمعرض أكثر من أربعين مشتلاً زراعياً،إضافة لعدد من المبادرات الزراعية والتنموية.



وحضر حفل الافتتاح كلاً من وكيل وزارة الزراعة الدكتوؤ أيمن اليازوري، ورئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ناصر فرحات،إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.



ويستمر المعرض مدة ثلاثة أيام، ويحتوي على أكثر من 200 صنف من النباتات والزهور وأشجار الزينة وغيرها.



من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة اليازوري أن وزراته عكفت على إقامة هذا المعرض بشكل دوري بالتزامن مع بدء فصل الربيع، إضافة لعرض المنتجات النباتية والأزهار والأشتال، مبيناً أن المعرض يأتي لإضفاء المنظر الجمالي والتعريف بالنباتات والأشتال والزهور التي يتم إنتاجها في فلسطين، إلى جانب ما تنتجه الوزارة من أشتال ونباتات حرجية ومثمرة يتم توزيع معظمها بشكل مجاني على المهتمين.



وأشاد اليازوري بجهود الجامعة الإسلامية في إنجاح المعرض، وماتقدمه من خدمة علمية وعملية للطلبة والمختصين في مختلف المجالات.

بدوره ثمن رئيس الجامعة الإسلامية فرحات الجهود المبذولة لإنجاز معرض زهور بلادي بنسخته الثانية، مشيراً إلى أنه فرصة لاطلاع الطلبة وكل فئات المجتمع على أنواع النباتات وفي القلب منها نباتات الزينة والزهور .



بدوره، أوضح مدير دائرة المشاتل بالوزارة شاهر الريفي، أن المعرض يضم زوايا عديدة لإبراز أعمال وأنشطة القطاع الخاص في إنتاج أصناف النباتات، إلى جانب الزاوية الرئيسية الخاصة بعرض إنتاج الوزارة من الأشتال المختلفة والتعريف بطرق العناية بالنباتات.