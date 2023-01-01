  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يهنئ نظيره التونسي بعيد الاستقلال

الإثنين 20 مارس 2023 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ نظيره التونسي بعيد الاستقلال



رام الله/سما/

-هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.

وعبر سيادته في برقية التهنئة عن اعتزازه بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرصه على تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك لما فيه خير البلدين وخدمة أهداف أمتنا.

وأعرب الرئيس عن تمنياته لتونس وشعبها بالتقدم والازدهار في المجالات كافة تحت قيادة الرئيس قيس سعيد.

وثمن سيادته مواقف تونس التضامنية الثابتة والداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة ونضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

الكشف عن هوية منفذ عملية حوارة (صور)

أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

آخر مستجدات الحالة الجوية: كميات كبيرة من السحب الماطرة تصل فلسطين

الحيّة: غزة جاهزة للانخراط بشكل مباشر في مواجهة وشيكة مع الاحتلال (فيديو)

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

الأشغال بغزة تصدر توضيحا بشأن إنشاء جسر للمشاة في القرارة

الأخبار الرئيسية

اقتصاد "إسرائيل" ينهار.. والدولار يتخطى حاجز الـ 3.7 شيكل

7fIcx

الاحتلال يعلن مقتل أحد مصابي عملية "ديزنغوف"

يديعوت : اغتيال الأسود في دمشق رسالة مهمة لهذه الأطراف ..

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية" وهذا ما قاله نتنياهو خلف الكواليس ..

20230320094529

بن غفير يلعب بالنار .. مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي خلال رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية