الرئيس عباس يهنئ نظيره التونسي بعيد الاستقلال

رام الله/سما/

-هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.

وعبر سيادته في برقية التهنئة عن اعتزازه بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرصه على تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك لما فيه خير البلدين وخدمة أهداف أمتنا.

وأعرب الرئيس عن تمنياته لتونس وشعبها بالتقدم والازدهار في المجالات كافة تحت قيادة الرئيس قيس سعيد.

وثمن سيادته مواقف تونس التضامنية الثابتة والداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة ونضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.