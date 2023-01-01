المؤتمر الشعبي للقدس تدين تصريحات سموتريتش

القدس المحتلة/سما/

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الاثنين، تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، التي زعم فيها أن الشعب الفلسطيني هو شعب مختَرَع ولا يزيد عمره على المئة عام.

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها، أن هذه التصريحات هي انعكاس واضح للعقلية الصهيونية التي تسيطر على حكومة الاحتلال والذي يعتبر سموتريتش جزءا منها، وعمودها الفقري، إضافة إلى العنصري والمغرق بالتطرف ايتمار بن غفير.

وقالت إن مثل هذه الخرافات التي تصدر عن "بوق ينطق باسم الحركة الصهيونية" هي تعبير مكثف لمستقبل العلاقة مع مثل هذه الحكومة العدوانية التي تنفي وجود الشعب الفلسطيني، الضاربة جذوره في الأرض منذ آلاف السنين، كما زيتونه وبرتقاله في يافا وحيفا والقدس وجنين ونابلس.

وأضافت الأمانة العامة، أنه على سموتريتش قراءة التاريخ جيدا وخاصة الذي كتبه مؤرخون إسرائيليون مثل المؤرخ شلومو ساند، أن إسرائيل هي الدولة المخترَعة وليس الشعب الفلسطيني.

ودعت، الدولة المضيفة لسموتريتش وهي فرنسا إلى طرده من بلادها واعتباره شخصا غير مرغوب بزيارته أو دخوله البلاد، مطالبة الأحزاب العربية في الكنيست بتعرية هذا الارهابي المجرم الذي يمثل سياسة دولة بأكملها ولا يعبّر عن موقف شخصي.

وقالت إن الشعب الفلسطيني هو ملح الأرض وماء البحر وغيم السماء وشجر العوسج الذي يغطي سفوح الجليل.