  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هكذا يستفيد نتنياهو من خطة اضعاف القضاء

الإثنين 20 مارس 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا يستفيد نتنياهو من خطة اضعاف القضاء



القدس المحتلة/سما/

قال نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل لِيمون، اليوم الإثنين، خلال اجتماع للجنة خاصة في الكنيست تنظر بسن قانون يمنع الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن القيام بمهامه وتنحيته، إن الأخير سيستفيد من سنّ تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء بما يتعلق بمحاكمته بتهم فساد خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لِيمون قوله إن "ما نراه اليوم أمام أعيننا هو تراكم تشريعات مقلقة للغاية، ويتم دفع جميعها بسرعة كبيرة، حتى نهاية الدورة (الشتوية) الحالية للكنيست، ومعظمها من خلال استخدام الصلاحية المؤسسة للكنيست، وليس لأهداف غاية هذه الصلاحية، والتي من شأنها أن تعود بالفائدة لمصلحة شخصية لشخص بما يتعلق بنتائج خطوات قضائية بخصوصه" في إشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وذكر لِيمون أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة يعارض مشروع قانون منع الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، الذي صودق عليه بالقراءة الأولى، لأنه "يجدر تنظيم تسويات من هذا القبيل من خلال رؤية واسعة، وليس في ظروف معينة".

وأضاف أنه "ينبغي التشديد على أنه خلافا للادعاء في اللجنة، فإن المستشارة القضائية للحكومة لم تسعَ إلى الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة. وموقف المستشارة القضائية هو أن اتفاق تناقض المصالح الموقع مع رئيس الحكومة، ويمنع تدخله في المركبات المختلفة للخطوة المسماة ’الإصلاح القضائي’، التي من شأنها أن تعود بالفائدة إلى وضعه في المحاكمة الجنائية، يطبق قرار المحكمة العليا في هذا الموضوع".


ورد رئيس الائتلاف ورئيس اللجنة الخاصة، أوفير كاتس، الذي بادر إلى مشروع قانون منع التعذر، قائلا إنه "لا يمكن الوصول إلى حالة انقلاب من جانب موظفة، مهما كانت رفيعة"، في إشارة إلى المستشارة القضائية للحكومة. وأضاف أنه "وافقنا على إزالة معظم المصاعب التي طرحتموها وعلى تغييرها، ولا تزال المستشارة القضائية للحكومية تعارض القانون. وبعد ذلك يسألون لماذا يشعر الائتلاف أن المستشارة القضائية للحكومة ضد هذه الحكومة".

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

الكشف عن هوية منفذ عملية حوارة (صور)

أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

آخر مستجدات الحالة الجوية: كميات كبيرة من السحب الماطرة تصل فلسطين

الحيّة: غزة جاهزة للانخراط بشكل مباشر في مواجهة وشيكة مع الاحتلال (فيديو)

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

الأشغال بغزة تصدر توضيحا بشأن إنشاء جسر للمشاة في القرارة

الأخبار الرئيسية

اقتصاد "إسرائيل" ينهار.. والدولار يتخطى حاجز الـ 3.7 شيكل

7fIcx

الاحتلال يعلن مقتل أحد مصابي عملية "ديزنغوف"

يديعوت : اغتيال الأسود في دمشق رسالة مهمة لهذه الأطراف ..

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية" وهذا ما قاله نتنياهو خلف الكواليس ..

20230320094529

بن غفير يلعب بالنار .. مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي خلال رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية