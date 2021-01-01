هبة الكرامة: الحبس 13 شهرا وغرامة مالية على شاب من قرية كوكب

الداخل المحتل/سما/

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، الحبس لمدة 13 شهرا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف شيكل على الشاب عمر خليل (حاج) من قرية كوكب أبو الهيجاء، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وترافع المحامي طارق نعامنة عن الشاب عمر حاج، وقال إنه سندرس القرار ونقرر إذا ما سنتوجه للمحكمة العليا، ومعنا مهلة لذلك مدتها 45 يوما، وطلبنا من المحكمة تجميد تنفيذ قرار المحكمة.

وقال محمد خليل، والد عمر، إن "قرار الحكم ضد ابني ظالم، وهو لثني الشباب عن المشاركة في مظاهرات احتجاجية، وهم سبب العنف في المجتمع العربي".

وأضاف أن "ابني اعتُقل يوم 17 أيار/ مايو 2021، على خلفية أحداث هبة الكرامة، ومكث في الحبس الفعلي لمدة شهرين ويومين، ثم فرضت المحكمة عليه الحبس المنزلي بعيدا عن بيتنا لمدة سبعة أشهر".



وقال الأمين العام الأسبق للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، إن "16 شابا من كوكب اعتُقلوا على خلفية أحداث هبة الكرامة، اطلق سراح معظمهم وفرضوا عليهم شروطا مقيدة، وبقي ثلاثة شباب من القرية في المحاكم بينهم عمر الذي عقدت جلسته اليوم، وللأسف فرضوا عليه حكما ظالما بسبب مشاركته في مظاهرة تضامن مع أبناء شعبه الفلسطيني".

وأكد أن "هذه سلسلة من الأحكام الجائرة التي تفرض على الشباب العرب الفلسطينيين الذين شاركوا وتفاعلوا وتضامنوا مع هبة شعبهم التي انطلقت من الشيخ جراح بالقدس في أيار 2021، ونحن أمام حملة مستمرة وأمام سياسات استعمارية قمعية تريد أن تسكت صوتنا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".

عرب48