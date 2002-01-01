  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير أنس مسالمة يواجه تدهورًا على وضعه الصحيّ

الإثنين 20 مارس 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير أنس مسالمة يواجه تدهورًا على وضعه الصحيّ



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الأسير أنس كمال مصطفى مسالمة (38 عامًا) من مدينة دورا / الخليل، يواجه تدهورًا في وضعه الصحيّ مؤخرًا، بعد خضوعه لعملية جراحية جرى خلالها استئصال لكتل من القولون والأمعاء، قبل شهر، وينتظر نتائج الخزعة التي جرى أخذها من الكتل لمعرفة طبيعتها. 

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير مسالمة المحكوم بالسّجن المؤبد، والمعتقل منذ عام 2002،  واجه الاعتقال والإصابة منذ أن كان طفلًا، وهو بحاجة اليوم إلى متابعة صحية حثيثة بعد ظهور أعراض صحية صعبة مؤخرًا؛ ويقابل ذلك مماطلة إدارة السّجون في علاجه كسياسة ثابتة وممنهجة، وكجزء من أدوات جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء). 

#أنس مسالمة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

الكشف عن هوية منفذ عملية حوارة (صور)

أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

آخر مستجدات الحالة الجوية: كميات كبيرة من السحب الماطرة تصل فلسطين

الحيّة: غزة جاهزة للانخراط بشكل مباشر في مواجهة وشيكة مع الاحتلال (فيديو)

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

الأشغال بغزة تصدر توضيحا بشأن إنشاء جسر للمشاة في القرارة

الأخبار الرئيسية

اقتصاد "إسرائيل" ينهار.. والدولار يتخطى حاجز الـ 3.7 شيكل

7fIcx

الاحتلال يعلن مقتل أحد مصابي عملية "ديزنغوف"

يديعوت : اغتيال الأسود في دمشق رسالة مهمة لهذه الأطراف ..

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية" وهذا ما قاله نتنياهو خلف الكواليس ..

20230320094529

بن غفير يلعب بالنار .. مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي خلال رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية