الأسير أنس مسالمة يواجه تدهورًا على وضعه الصحيّ

رام الله/سما/

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الأسير أنس كمال مصطفى مسالمة (38 عامًا) من مدينة دورا / الخليل، يواجه تدهورًا في وضعه الصحيّ مؤخرًا، بعد خضوعه لعملية جراحية جرى خلالها استئصال لكتل من القولون والأمعاء، قبل شهر، وينتظر نتائج الخزعة التي جرى أخذها من الكتل لمعرفة طبيعتها.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير مسالمة المحكوم بالسّجن المؤبد، والمعتقل منذ عام 2002، واجه الاعتقال والإصابة منذ أن كان طفلًا، وهو بحاجة اليوم إلى متابعة صحية حثيثة بعد ظهور أعراض صحية صعبة مؤخرًا؛ ويقابل ذلك مماطلة إدارة السّجون في علاجه كسياسة ثابتة وممنهجة، وكجزء من أدوات جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء).