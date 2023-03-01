باسم ياخور يوقف التصوير بسبب رجل عجوز

وكالات / سما /

تصدر الممثل السوري باسم ياخور حديث المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه المفاجئ خلال تصوير احد مشاهد مسلسله الجديد امام مستشفى الاسد الجامعي في دمشق.

وفي التفاصيل، نشرت مجلة الجرس صورا ظهر فيها باسم ياخور في موقف انساني مؤثر.

وبحسب ما اكدت المجلة، توقف الممثل السوري فجأة دون سابق انذار عن التصوير، وانسحب من المشهد واتجه بلهفة نحو رجل عجوز يمشي بصعوبة لا يعرفه أبدًا.

وقام باسم بعدها بمساعدة الرجل الذي اتكأ عليه، وكأنه أحد أفراد عائلته ولم يهتم للمشهد الذي سيعيده مرارًا وكل ما كان يهمه الرجل العجوز الذي أتعبه الزمن.



