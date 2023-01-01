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الداخلية بغزة تعلن إتمام ترتيباتها للبدء بخطة شهر رمضان

الإثنين 20 مارس 2023 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تعلن إتمام ترتيباتها للبدء بخطة شهر رمضان



غزة / سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، اليوم الأحد 20 مارس 2023، أن الوزارة أتمت ترتيباتها لبدء العمل بخطة شهر رمضان المبارك بمشاركة جميع الأجهزة المختصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي له،  أن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أنهت العمل بخطة شهر رمضان المبارك  والتي تضمنت انتشارًا مكثفًا للأجهزة المختصة لتوفير الأجواء الملائمة لموسم شهر رمضان.

وأوضح أنّ الدخلية تسعى للتسهيل على المواطنين وتحقيق أجواء السكينة والطمأنينة، وتلبية كافة المتطلبات اللازمة من تنظيم شؤون الحياة العامة بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

وختم معبّراً عن أمنياته بأنّ يحل شهر رمضان على شعبنا بالخير والبركة.

#شهر رمضان #الداخلية بغزة

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