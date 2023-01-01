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"لجنة المتابعة" تدين جريمة الاعتداء على كنيسة "قبر مريم العذراء" في القدس

الإثنين 20 مارس 2023 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أَدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48، جريمة الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبه مستوطنون، على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، أمس الأحد، وطالت قدسية وممتلكات المكان، وأحد رجال الدين.

وحمّلت المتابعة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، حكومة عصابات المستوطنين المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءات بحق المقدسات.

وقالت: "لقد تزايدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات الإرهابية على كنائس القدس المحتلة وحتى المقابر، فيما يتعرض رجال دين مسيحيون، بوتيرة عالية، لاعتداءات في شوارع القدس العتيقة ومحيطها الخارجي، وهذا التزايد يؤكد أن عصابات المستوطنين الإرهابية تحظى بيد طليقة، وتساهل تام من سلطات وأجهزة الاحتلال معها، وفي أقصى الحالات نسمع عن اعتقالات وهمية لغرض العلاقات العامة".

وأضافت "إن الهجوم على كنيسة الجثمانية، كنيسة قبر السيدة العذراء، وما سبقه من اعتداءات على المقدسات المسيحية ورجال الدين، ينضم إلى مسلسل الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، ومقابر المسلمين، وللقيود التي تفرض على حرية الوصول لأماكن العبادة، خاصة في المسجد الأقصى، وقريبا سنرى القيود السنوية على كنيسة القيامة، في سبت النور".

وأكدت أن هذه المؤامرة تستهدف هوية القدس الفلسطينية، التي تشمل تعكير الأجواء من قبل الاحتلال عشية حلول الشهر الفضيل، والتي تشمل جرائم اقتلاع العائلات الفلسطينية من بيوتها في البلدة القديمة والأحياء المحيطة، وتكثيف جرائم تدمير البيوت الفلسطينية.

ودعت المتابعة إلى "رص صفوف جماهيرنا، وتعزيز وحدتها وشد الرحال والحجيج إلى كافة الأماكن المقدسة، في القدس المحتلة، فالقدس لشعبها، ولا يمكن أن نسمح بالاستفراد بها".

#لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية #قبر مريم العذراء

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