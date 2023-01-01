  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تترقب صفقة صواريخ متطورة وضخمة للجيش المصري قد تقلب موازين القوى بالمنطقة

الإثنين 20 مارس 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تترقب صفقة صواريخ متطورة وضخمة للجيش المصري قد تقلب موازين القوى بالمنطقة



القدس المحتلة / سما /

 كشفت وسائل إعلام عبرية تابعة للجيش الإسرائيلي عن إجراء مصر مفاوضات حثيثة لشراء نظام الصواريخ المتطور CAMM GNA الأوروبي.

وأوضحت مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، أن هذه الأنظمة الصاروخية المتطورة هي من عائلة صواريخ مصممة للدفاع ضد الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ الكروز، المصنوعة من قبل شركة MBDA، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستقلب موازين القوى في المنطقة.

وأكدت المجلة أنها علمت من خلال مصادرها داخل الشركة المصنعة أن وزارة الدفاع المصرية تتفاوض مع شركة MBDA للأسلحة لشراء نظام CAMM GNA الذي تنتجه الشركة.

ولفتت “يسرائيل ديفينس” إلى أن موقع Army Recognition كشف أن هذا النظام يعمل في الجيش البريطاني، كما اختارت بولندا هذا النظام للدفاع عن نفسها، وفق “روسيا اليوم”.

وCAMM هي عائلة من صواريخ مصممة للدفاع ضد التهديدات المحمولة جواً مثل الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.
ويحتوي النظام على عدة إصدارات ، بما في ذلك نظام CAMM ER بعيد المدى الذي يتم فيه إطلاق الصواريخ من السفن بالإضافة أن لدية نظام تحكم أرضي.
كما أن صواريخ النظام عالية الدقة ومجهزة برادار نشط يتيح تتبع واعتراض التهديدات في بيئة مشبعة ، والصاروخ مزود بقناة بيانات مزدوجة تزوده بالمعلومات والبيانات أثناء الطيران.

الأكثر قراءة اليوم

أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

نتنياهو: حكومتي تواجه 3 صراعات..

الشيخ عزام من الثغور المتقدمة لسرايا القدس شرقي غزة: هذه الأيادي تصون كرامة الأمة كلها

للمرة الاولى .. بايدن خلال مكالمة هاتفية يعرب لنتنياهو عن قلقه من التالي ..

أسعار صرف العملات

مستشار إعلامي لعضو كنيست: "امحوا حوارة الآن دون اعتذار ودون تردد"

الأخبار الرئيسية

يديعوت : اغتيال الأسود في دمشق رسالة مهمة لهذه الأطراف ..

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية" وهذا ما قاله نتنياهو خلف الكواليس ..

20230320094529

بن غفير يلعب بالنار .. مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي خلال رمضان

30 رصاصة وطعنات... الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال قائد بالجهاد الإسلامي في سوريا

الشيخ يتحدث عن مفاوضات شرم الشيخ : كانت صعبة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية