ويجز يخطف الترند بصورة مع رونالدو - شاهد

وكالات / سما /

خطف مطرب الراب ويجز الترند، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصة خليجية على أنغام أغنية البخت، من كواليس مشاركته في حفل ليلة صوت مصر لأنغام، وبعدها نشر صورة له بالجلباب العربي برفقة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، وفي المساء عاد مجدداً وخطف الترند بتصريحات رد فيها على المنتقدين لطريقته في الغناء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطرب ويجز وهو يرقص رقصة خليجية على أغنية البخت، وكان مرتدياً جاكت مفتوح الذراعين، وتعرض لانتقادات واسعة من الجمهور الذي سخر من ملابس ويجز الغريبة.

بعدها بساعات ظهر ويجز عبر حسابه بموقع إنستغرام بصورة برفقة لاعب كرة القدم كرستيانو رونالدو، وقدم له التهنئة بعد انتصار نادي النصر السعودي على نادي أبها، وقال: إنه فوز عظيم يا عزيزي كرستيانو.

وقام ويجز في المساء بحوار مع الإعلامي عمرو أديب من كواليس مسرح أبوبكر سالم بالرياض، وقال إنه سعيد بتعاونه مع المطربة أنغام وتقديم ديو في حفل ليلة صوت مصر، بالرغم من خوفه الشديد مع هذه التجربة لأنه يقف للمرة الأولى أمام أوركسترا، مؤكداً أن هذه التجربة يعتبرها اختباراً لنفسه حتى يتعلم منها شكلاً جديداً في الغناء.

وأوضح ويجز: أنا جاي أختبر نفسي وأتعلم، وأول ما قالولي هتعمل حاجة مع أنغام فكرت أهرب لأنها تجربة جديدة عليا وتجربة صعبة بس قررت أجربها وكل تجربة فيها السهل وفيها الصعب ونفسي أول أني عرفت أعملها، وبالتأكيد وقفتي مع أنغام على مسرح واحد إضافة كبيرة جداً وكنت متحمس جداً للتجربة دي.

واصل ويجز: "كنت في البداية خايف شوية لأني أول مرة أشتغل مع أوركسترا وكان عددهم كبيراً جداً وحسيت في البروفات أني كنت متردد شوية ولكن بقيت كويس ورضيت عن أدائي، وأنغام طبًعا عندها مكتبة كبيرة جداً وكنت مبسوط جدًا أني لما قالولي هتعمل أغنية مع أنغام وهي شخصية جميلة".

ورد ويجز على الانتقادات التي تلاحقه بسبب الأغاني التي يقدمها للجمهور، إذ طلب من الجمهور أن يسمعه، مضيفاً: بقول للناس أديني فرصة واسمعني ولا تحكم على الكتاب من غلافه، ولو مش عجابكوا أغنية هخش أسمع غيرها وأنا زي أي إنسان بعمل لكل حاجة أغنية لو زعلان بعملك أغنية، ولو فرحان بعمل أغنية.

وعن ذوقه الموسيقي، أكد ويجز أنه يستمع إلى جميع الأذواق والأغاني القديمة والجديدة، وأشار إلى أنه لا يوجد لديه أغنية مفضلة لـ أم كلثوم، موضحاً: "معنديش أغنية مفضلة لـ أم كلثوم بس أنا بسمع كل الأغاني وفي أغاني مبتتنسيش زي أغنية عودة بفضل أسمعها وينفع أسمعها لأي جنسية مش هيكون فاهم الكلام بس هيحس بيها".