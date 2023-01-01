اختبار يفجر مفاجأة لـ فتاة بعمر 12 عام

وكالات / سما /

قالت أسرة طفلة بريطانية تبلغ من العمر 12 عام مقيمة بمدينة مانشستر انهما حين اجروا اختبار ذكاء لابنتهم، اتضح ان معدل ذكائها يفوق العالم العبقري ، البرت اينشتاين.

أجرت أنويتا باتيل اختبار الذكاء في أكاديمية منسا وهي تبلغ من العمر 11 عامًا فقط وتمكنت من تسجيل أعلى درجة ممكنة لفئتها العمرية البالغة 162 درجة ، حسبما قال والدها المدهش جاي لصحيفة أخبار مانشستر المسائية.

أذكى من اينشتاين

وأوضحت الصحيفة، أن درجتها الذكاء المذهلة التي حصلت عليها الطفلة هي أعلى من نتائج كل من ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج ، اللذين يعتقد أن كلاهما كان لهما معدل ذكاء يبلغ حوالي 160.

واشارات الصحيفة، انه تم قبول أنويتا الآن في منسا ، أكبر وأقدم مجتمع معدل ذكاء عالٍ في العالم ، حيث ستكون قادرة على مقابلة أشخاص موهوبين على قدم المساواة.

الطفلة العبقرية

وأفادت الصحيفة، بانه بينما يبدو أن أنويتا لديها القليل من العلم الأكاديمي ، حيث يعمل والدها كمستشار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعمل والدتها كعالمة رياضيات ، قال والداها إنهما صُدمتا دائمًا بذكائها الطبيعي.

وأوضحت الصحيفة، أن أنويتا ووالدتها ، آنو ، اعتدتا على قضاء الكثير من الوقت في حل مسائل الرياضيات معًا. لكن سرعان ما أدركت أنو أن ابنتها ستبدأ في ضربها للحصول على الإجابات الصحيحة.