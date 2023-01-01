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التخلص من سموم الجسم بـ 10 خطوات فى رمضان

الإثنين 20 مارس 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
التخلص من سموم الجسم بـ 10 خطوات فى رمضان



وكالات / سما /

مع اقتراب شهر رمضان قد يحتاج البعض إلى التخلص من بعض العادات السيئة التي قد تعمل على إجهاد الجهاز الهضمى والتي قد تتسب في النهاية على الشعور بالتخمة والخمول فور الإفطار.

ويقدم لنا رمضان فرصة مميزة لإراحة المعدة والتخلص من سموم الجسم، ووفقًا لتقرير موقع "healthline" يمكن استغلال الـ 30 يوم للتخلص من السموم على النحو التالى:

1- عند الإفطار يجب البدء بطبق الشوربة والسلطة وتجنب الوجبات الدسمة التى تجهد الجهاز الهضمى.

2- الابتعاد عن السكر والمشروبات السكرية واستبدالها بالعصائر الطبيعية غير المحلاة .

3- عدم الإكثار من الحلويات لأنه يصعب هضمها .

4- عدم الإكثار فى تناول الأكلات المملحة والمخللات وقت الإفطار لتجنب احتباس السوائل بالجسم.

5- ممارسة بعض التمارين الخفيفة لمدة ساعة أو ساعتين قبل الإفطار مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

6- شرب الكثير من الماء لأنه يوفر للجسم السائل الذي يحتاجه للتخلص من السموم.

7- عدم تناول المياه المثلجة على معدة خاوية فور الإفطار مباشرة.

8- تجنب الإمساك بتناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على الألياف مثل التفاح والموز والبرتقال والمكسرات.

9- تجتب التدخين تمام حيث سيساعد بصورة كبيرة على تخليص الجسم من السموم.

10- إضافة الليمون أو البرتقال أو شرائح الجنزبيل لماء الشرب ما يعزز مستويات الطاقة لديك ويزيل السموم.

#السموم #الجسم #الصحة #رمضان #التغذية #الليمون #السوائل

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