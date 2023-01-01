  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بن غفير يأمر بحظر إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس والداخل

الإثنين 20 مارس 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يأمر بحظر إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس والداخل



القدس المحتلة / سما /

أمر ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الإثنين، بإغلاق أي مقار أو أي نشاط لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في مناطق شرقي القدس المحتلة، والداخل المحتل.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن بن غفيرـ، أوعز بحظر بث أو وضع نقاط بث لتلك الإذاعة في القدس المحتلة أو الداخل المحتل.

وادعى أن هذا القرار جاء في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني".

وقال بن غفير: "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى .. دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة وكل من يحاول محاربتنا سنحاربه وسيجد نفسه في الخارج". وفق تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

نتنياهو: حكومتي تواجه 3 صراعات..

الشيخ عزام من الثغور المتقدمة لسرايا القدس شرقي غزة: هذه الأيادي تصون كرامة الأمة كلها

للمرة الاولى .. بايدن خلال مكالمة هاتفية يعرب لنتنياهو عن قلقه من التالي ..

أسعار صرف العملات

مستشار إعلامي لعضو كنيست: "امحوا حوارة الآن دون اعتذار ودون تردد"

الأخبار الرئيسية

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية" وهذا ما قاله نتنياهو خلف الكواليس ..

20230320094529

بن غفير يلعب بالنار .. مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي خلال رمضان

30 رصاصة وطعنات... الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال قائد بالجهاد الإسلامي في سوريا

الشيخ يتحدث عن مفاوضات شرم الشيخ : كانت صعبة

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية