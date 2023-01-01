بن غفير يأمر بحظر إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس والداخل

القدس المحتلة / سما /

أمر ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الإثنين، بإغلاق أي مقار أو أي نشاط لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في مناطق شرقي القدس المحتلة، والداخل المحتل.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن بن غفيرـ، أوعز بحظر بث أو وضع نقاط بث لتلك الإذاعة في القدس المحتلة أو الداخل المحتل.

وادعى أن هذا القرار جاء في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني".

وقال بن غفير: "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى .. دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة وكل من يحاول محاربتنا سنحاربه وسيجد نفسه في الخارج". وفق تعبيره.