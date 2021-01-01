أمازون تواجه دعوى قضائية جديدة

وكالات / سما /

دخل قانون في مدينة نيويورك في عام 2021 حي التنفيذ يتطلب من الشركات نشر إشارات واضحة إذا كانت تجمع معلومات القياسات الحيوية للعملاء، مثل مسح الوجه وبصمات الأصابع.

الآن، تواجه أمازون دعوى قضائية جماعية مقترحة تتهم الشركة بالفشل في إبلاغ العملاء في متاجر Go Cashierless التابعة لها بأنها كانت تجمع القياسات الحيوية الخاصة بهم، وفقاً لموقع engadget.

في الدعوى (PDF) التي رفعها ألفريدو ألبرتو رودريغيز بيريز، يجادل المدعي بأن متاجر Go تستخدم باستمرار القياسات الحيوية للعملاء "عن طريق مسح [راحة يدهم] لتحديد هويتهم ومن خلال تطبيق رؤية الكمبيوتر وخوارزميات التعلم العميق ودمج أجهزة الاستشعار التي تقيس شكل وحجم جسم كل عميل للتعرف على العملاء وتتبع مكان انتقالهم في المتاجر وتحديد ما قاموا بشرائه "، وقالت إن الشركة لم تضع سوى إشارات حول أنشطة التتبع البيومترية الخاصة بها على مدى أكثر من عام بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

تمنح متاجر Amazon's Go المتسوقين خيار أخذ أي منتج لديهم من على الرفوف والخروج دون الحاجة إلى تسجيل المغادرة، لتتمكن من الدخول إلى هذه المتاجر، سيحتاج العملاء إلى مسح رمز من تطبيق Amazon باستخدام بطاقة ائتمان متصلة، ومع ذلك، تقدم بعض المواقع Amazon One، خدمة الهوية والدفع القائمة على النخيل لعملاق التجارة الإلكترونية، كخيار دخول.

وقالت شكوى المدعي إن العلامة تخبر العملاء بأن أمازون لن تجمع قياساتهم الحيوية إلا إذا اختاروا التسجيل في أمازون وان، ومع ذلك، "تقوم متاجر Amazon Go بجمع معلومات معرف المقاييس الحيوية لكل عميل على حدة، بما في ذلك معلومات عن حجم وشكل كل جسم عميل".

وفي بيان أرسل إلى NBC News، دافع متحدث باسم أمازون عن ممارسات الشركة وتقنياتها، أوضحوا أن أمازون لا تستخدم التعرف على الوجه، وأي نظام تستخدمه لتحديد المتسوقين داخل متاجر Go لا يشكل تقنية بيومترية، وأصروا على أن "المتسوقين الذين يختارون التسجيل في Amazon One ويختارون أن يتم تحديد هويتهم من خلال تحريك راحة يدهم فوق جهاز Amazon One، هم فقط من يتم جمع بيانات مقاييس راحة اليد الخاصة بهم بشكل آمن"، ويتم تزويد هؤلاء الأفراد بالإفصاحات المناسبة عن الخصوصية أثناء التسجيل عملية".

تعتمد نتيجة الدعوى بعد ذلك على ما إذا كانت المحكمة ترى شكل جسم الشخص وحجمه على أنهما معلومات بيومترية في الشكوى، ويقتبس المدعي تعريف NYC Admin Code 22-1201 لمعرف القياسات الحيوية في سياق القانون على أنه "خاصية فسيولوجية أو بيولوجية يتم استخدامها من قبل أو نيابة عن مؤسسة تجارية، منفردة أو مجتمعة، لتحديد، أو المساعدة في تحديد هوية الفرد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (1) مسح شبكية العين أو قزحية العين، (2) بصمة الإصبع أو بصمة الصوت، (3) مسح هندسة اليد أو الوجه، أو أي خاصية تعريفية أخرى.