مستوطنون يحطّمون أبواب محلات تجارية في البلدة القديمة من الخليل

الخليل / سما /

حطّم مستوطنون، اليوم الإثنين، أبواب عدد من المحلات التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل، داهموا منطقة باب الخان غرب الحرم الإبراهيمي على مدخل سوق اللبن القديم، وخلعوا أبواب عدد من المحلات التجارية وعبثوا بمحتوياتها، تعود ملكيتها لعائلة التميمي وغيرها من العائلات، مستخدمين السلالم والمطارق والمعاول والعتلات.

وأضافوا أن هذه المحلات مغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 عاما تقريبا، ويمنع أصحابها من الوصول إليها.