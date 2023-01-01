أسرى سجن "عصيون" يعانون أوضاعا صعبة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الإثنين، إن الأسرى في مركز "توقيف عتصيون"، والبالغ عددهم (28 معتقلا)، يعانون كارثة حياتية وصحية، وتسلب إدارة السجن منهم أبسط حقوقهم الأساسية، التي نصت عليها كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، على لسان محاميتها جاكلين الفرارجة، أنه لا يوجد لدى الأسرى داخل مركز التوقيف مياه ساخنة للاستحمام، كما أن النظافة منعدمة داخل المعتقل، والرائحة كريهة جدا، والغرف مكتظة ومزدحمة، إضافة إلى أن الطعام سيئ كما ونوعا، ومعظم الأسرى يشتكون من قلتها.

وناشدت جميع الجهات الدولية المختصة بالتدخل السريع لإنهاء هذه المعاناة بحقهم، كما طالبت لجنة الصليب الأحمر الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أسرانا داخل سجون الاحتلال.