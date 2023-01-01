  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يدين تصريحات سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني

الإثنين 20 مارس 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الفاشية المتطرف سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذه العقلية الإجرامية التي طالبت قبل عدة أيام بإزالة بلدة حوارة عن الوجود، لم تفاجئنا بإنكار وجود الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض الحقيقي والتاريخي، مضيفا أن هذه العقلية الإرهابية تدل على مدى التطرف والعنصرية والفاشية التي تحكم تركيبة حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن استمرار التحريض ضد الشعب الفلسطيني، نتج عنه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين من جانب جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات الفاشية، باعتبارها دعوة وتحريضا على ارتكاب المجازر وتهجير شعبنا.

#روحي فتوح #سموتريتش

الأكثر قراءة اليوم

أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

نتنياهو: حكومتي تواجه 3 صراعات..

الشيخ عزام من الثغور المتقدمة لسرايا القدس شرقي غزة: هذه الأيادي تصون كرامة الأمة كلها

للمرة الاولى .. بايدن خلال مكالمة هاتفية يعرب لنتنياهو عن قلقه من التالي ..

أسعار صرف العملات

مستشار إعلامي لعضو كنيست: "امحوا حوارة الآن دون اعتذار ودون تردد"

الأخبار الرئيسية

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية" وهذا ما قاله نتنياهو خلف الكواليس ..

20230320094529

بن غفير يلعب بالنار .. مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي خلال رمضان

30 رصاصة وطعنات... الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال قائد بالجهاد الإسلامي في سوريا

الشيخ يتحدث عن مفاوضات شرم الشيخ : كانت صعبة

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية