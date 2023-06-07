التربية: سنوفر شروحات لطلبة الثانوية العامة عبر المنصات خلال أيام

رام الله / سما /

قال وكيل مساعد شؤون البحث والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم، د.محمد عواد، إن وزارة التربية ستوفر شروحات للطلبة للمادة المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة عبر المنصات وقناة فلسطين التعليمية، وستبدأ بهذه الخطوات خلال الأيام القادمة.

وأضاف عواد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "ندعو معلمي الثانوية العامة لإنجاز ما تبقى من المادة المقررة في الامتحان، والعودة لتدريس طلبة التوجيهي".

وتابع: "ستقوم الوزارة باستخدام المنصات التعليمية مثل الثانوية اون لاين وقناة فلسطين التعليمية وغيرها من المواقع الالكترونية التي يمكن أن تعوض الطلبة عما فاتهم، والشروحات ربما تكون مفيدة وكافية للطلبة".





وأمس أعلنت التربية الالتزام ببرنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وفق ما أعلن عنه سابقاً، والذي تبدأ دورته الأولى بتاريخ 7/6/2023.