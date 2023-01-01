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الأقصى ونماء إلى "الممتازة" بكرة الطاولة

الإثنين 20 مارس 2023 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأقصى ونماء إلى "الممتازة" بكرة الطاولة



غزة / سما /

صعد فريقا الأقصى ونماء للدرجة الممتازة بكرة الطاولة، عقب انتهاء منافسات دوري الأولى التي جرت على صالة "حسن سلامة" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحلّ الأقصى متصدرا لدوري الأولى برصيد 6 نقاط بعد اختتام المسابقة, فيما جاء نماء وصيفا بـ5 نقاط, ليضمن الطرفان الوصول للدرجة الممتازة, في حين هبط خدمات خانيونس وخدمات دير البلح للثانية.

وجاءت نتائج الفريقين في المربع الذهبي على الشكل التالي:

الأقصى:

- فوز الأقصى على نماء بنتيجة 3/0.

- فوز الأقصى على القادسية بنتيجة 3/1.

- فوز الأقصى على الرضوان بنتيجة 3/0.

نماء:

- فوز نماء على القادسية بنتيجة 3/0.

- فوز نماء على الرضوان بنتيجة 3/0.

- خسارة نماء أمام الأقصى 0/3.

أدار اللقاءات الحكمان الدوليان محمد صمامة وإيهاب زقوت.
 

#كرة الطاولة #الأقصى #نماء #غزة

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