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بالأسماء.. تأكيد رحيل 13 لاعباً عن فريق في الممتازة

الإثنين 20 مارس 2023 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. تأكيد رحيل 13 لاعباً عن فريق في الممتازة



غزة / سما /

يواصل نادي اتحاد بيت حانون عمله في الانتقالات الحالية لترتيب صفوف الفريق استعداداً للموسم القادم بعد أن استطاع تأمين بقائه موسماً آخر في الدوري الممتاز.

وأكد بيت حانون رحيل 13 لاعباً هم: عماد السماعنة، محمود عطية، يوسف أبو زيد، محمد سلمان “مروكو”، محمد الدلو، أحمد الغزالي، عدي الغلبان، ابراهيم ريان، أحمد صباح، غسان أبو عودة، ناجي بكر، محمد فروانة، والحارس عطايا جودة.

وكان بيت حانون أعلن عن التعاقد مع (7) لاعبين هم: محمد التتري، هيثم أبو عودة، ميمنة الناجي، فادي عساف، محمود الحبيبي، وسام سلامة، ومحمود سلمي، فيما تمكن من تجديد عقود لاعبيه، محمود أبو الخير، ومهند أبو زيد، وحازم شكشك.

ومن المتوقع أن يعلن بيت حانون عن عدة صفقات جديدة خلال الأيام القادمة لتعويض غياب العدد الكبير من الراحلين.

#اتحاد بيت حانون #دوري الممتازة

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