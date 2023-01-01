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فيديو.. فدائي الشواطئ يحقق فوزا صعبا على قرغيزستان في كأس آسيا

الإثنين 20 مارس 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فدائي الشواطئ يحقق فوزا صعبا على قرغيزستان في كأس آسيا



تايلاند / سما /

حقق منتخبنا الوطني فوزا مستحقا على نظيره قرغيزستان بثلاثة أهداف لهدفين، في ثاني مبارياته ضمن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة في تايلاند.

وسجل أهداف منتخبنا محمد حسان، وعلاء عطية، ومحمد القاضي.

وكان منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية قد خسر أمام شقيقه الكويتي بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية.

ويخوض فدائي الشواطئ يوم الثلاثاء المقبل مباراته الثالثة والحاسمة ضد المنتخب العُماني القوي لمواصلة مشواره في البطولة.

وتتنافس المنتخبات الـ16 المشاركة في النهائيات الآسيوية للحصول على أول 3 مراكز من أجل التأهل إلى كأس العالم في الإمارات، وتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، على أن يتأهل، فريقان عن كل مجموعة، للدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتضم المجموعة الأولى: تايلاند، والبحرين، وأفغانستان، والسعودية، وفي المجموعة الثانية: الإمارات، وإيران، وماليزيا، وأوزبكستان، بينما تضم المجموعة الثالثة: اليابان، ولبنان، والصين، وإندونيسيا.

#فدائي الشواطئ #كأس آسيا #قرغيزستان #تايلاند

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