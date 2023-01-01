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لليوم الـ44.. الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح

الإثنين 20 مارس 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (44) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ومواجهة للسجان الإسرائيلي، وسط معاناته من ظروف صحية غاية صعبة.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى: إن "الأسير القيادي عدنان يواجه ظروف عزل صعبة فيما يسمى بسجن مشفى الرملة، إذ يعيش بغرفة انفرادية مليئة بحشرات البق التي تنهش جسمه".

وكان عدنان أعلن عن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من فبراير الماضي.

واحتجزت إدارة مصلحة سجون الاحتلال عدنان طوال هذه المدة في زنازين معتقل الجلمة، وتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطا كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال.

الجدير ذكره أن الأسير الشيخ عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

#خضر عدنان

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