تشافي يرد على أنشيلوتي بشأن هدف ريال مدريد الملغي

خرج تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة للرد على تصريحات منافسه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وذلك بعد فوز فريقه في مباراة الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف، والذي سمح له بتوسيع الفارق في الدوري الإسباني إلى 12 نقطة.

ريال مدريد تقدّم بالنتيجة بهدف أحرزه رونالد أراوخو بالخطأ في مرمى فريقه، ثم نجح برشلونة بتسجيل هدف التعادل عن طريق سيرجي روبيرتو مع نهاية الشوط الأول، وعاد الريال لتسجيل هدف عن طريق البديل ماركو أسينسيو في الدقائق الاخيرة من الوقت الأصلي، لكن تقنية الفار تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل، الأمر الذي استغله البرسا ليسجل هدف الفوز عن طريق البديل الآخر فرانك كيسي في الوقت بدل الضائع.

وشكك كارلو أنشيلوتي بصحة قرار الحكم بإلغاء هدف ماركو أسينسيو خلال المؤتمر الصحفي، وأكد بشكلٍ صريح أنه ليس واثقاً إن كان المهاجم الإسباني في موقف تسلل بالفعل أثناء خروج الكرة من قدم داني كارفاخال.

وأعرب تشافي هيرنانديز عن دهشته من تصريحات أنشيلوتي، مشيراً إلى أن حالات التسلل لم تعد موضع جدال بعد اعتماد تقنية الفار، لأن حكام الفيديو قادرون بسهولة اكتشاف إن كانت الحالة تسلل أم لا من خلال التقنية المتوفرة لديهم.

قال تشافي “التسلل واضح، كلمات أنشيلوتي فاجأتني. المسألة علمية، لم يعد هناك نقاش حول هذا الأمر. أعتقد أننا كنا الأفضل والنتيجة عادلة. عندما تقدّم ريال مدريد بالهدف الأول لم تكن النتيجة عادلة”.

وتابع “إذا تحدثنا اليوم عن حكم الفيديو المساعد، فهذا هجوم غير مبرر، إنه تسلل واضح. هدف كيسي حقق العدالة، قبل تقنية الفار كان الأمر أكثر صعوبة، ولهذا السبب أحب وجوده، لأنه يطبّق العدالة، الأمر بسيط، تسلل أم لا، ولذلك أنا متفاجئ مما قاله”.