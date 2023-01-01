أنشيلوتي ينتقد التحكيم بعد خسارة الكلاسيكو

وكالات / سما /

انتقد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التحكيم بعد خسارة مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق الملكي عند 56 نقطة وهو يحتل المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة الذي وسع فارق النقاط إلى 12 نقطة.

وتطرق أنشيلوتي إلى إلغاء هدف أسينسيو بسبب التسلل في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بالقول "لا تزال لدينا شكوك، ونحن ذاهبون إلى مدريد بعدم يقين حول ذلك القرار".

وتحدث عن فارق النقاط مع برشلونة قائلا "لقد كانت لديهم استمرارية أكثر منا".

وبعد الخسارة الثالثة على التوالي أمام برشلونة، قال "خضنا المواجهة على ملعب صعب وأمام خصم قوي، لكننا قدمنا أداء جيدا ولم نستحق الخسارة".

وأشار إلى أن طريقة اللعب لم تتغير، لكن الخصائص الفردية فقط، ودفعت برودريغو لكسب المزيد من القوة الهجومية، ووضعت 3 لاعبين جدد في خط الوسط لكسب الطاقة".

وتابع أنشيلوتي "بعد الشوط الأول الذي كان جيدا جدا، بدا لي أنه من العبث إجراء تغييرات، ومن الدقيقة 70 أردت الحصول على المزيد من الزخم".

وأوضح "نشعر بالحزن ونتألم، نفخر بالمباراة، ولو لعبنا مواجهات مثل هذه، كنا سنحقق الفوز بالتأكيد في نهاية الموسم".

واستكمل "الأولوية هي الاستعداد الجيد للمباريات لإنهاء الموسم بشكل مميز، ونغادر هذه المواجهة بفخر كبير لأنها كانت جيدة جدا، وسننافس في جميع البطولات بثقة كبيرة".

وختم أنشيلوتي تصريحاته بالقول "مع الأخذ في الاعتبار جودة أراوخو، أعتقد أن فينيسيوس قدم أداء جيدا، وفاز بالعديد من المبارزات ضده".