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كورتوا بعد الخسارة أمام برشلونة : فارق النقاط من الصعب تعويضه

الإثنين 20 مارس 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا بعد الخسارة أمام برشلونة : فارق النقاط من الصعب تعويضه



وكالات / سما /

اعترف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بصعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني عقب الخسارة في اللحظات الأخيرة أمام برشلونة.

وتعرض ريال مدريد للخسارة أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأصبح الفارق بين المتصدر برشلونة وصاحب المركز الثاني ريال مدريد 12 نقطة كاملة مع تبقي 12 مباراة على انتهاء الدوري.

وتحدث تيبو كورتوا حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “يجب أن نكون صادقين. سنواصل القتال ولكن هناك فارق أربع مباريات بيننا وبين برشلونة”.

وأضاف “الأمر صعب، لاشيء مستحيل، ولكن سيتعين علينا المجيء إلى هنا للفوز بالكأس بعد أسبوعين”.

وتابع “اليوم لعبنا مباراة رائعة، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكلٍ جيد، لم يكن لدينا الكثير من الفرص لكننا وصلنا ولم نستغلها. كنا في طريقنا لتحقيق النصر، وتركنا المساحات وللأسف سجلوا هدف الفوز”.

وأردف “أنا سعيد بمساعدة الفريق، لكننا لم نحقق الفوز. يجب ألا نستسلم. أنا متأكد من أننا سنحقق الفوز في الكأس ولدينا عام جميل للغاية في دوري الأبطال”.

#برشلونة #كورتوا #ريال مدريد #الدوري الإسباني

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