نجم برشلونة يُغازل ميسي بعد الفوز في الكلاسيكو

وجه سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، رسالة حماسية لزميله السابق ليونيل ميسي بشأن العودة من جديد للفريق الكتالوني.
وكان اسم برشلونة قد ورد في قائمة الوجهات المُحتملة لميسي بعد انتهاء عقده الحالي مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم.
وقال روبيرتو، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”عودة ميسي؟ نحن لا نُريد التحدث كثيراً لأن هذا أمر يجب أن يحسمه المُدرب ورئيس النادي، ولكن نحن اللاعبون بالفعل ننتظره بأذرعٍ مفتوحة”.
وانتقد نجم برشلونة صافرات الاستهجان التي طالت ميسي من جمهور باريس سان جيرمان بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.
وقال روبيرتو في هذا الشأن :”في النهاية أنت لا تفهم السبب، لقد أمضى مواسماً جيدة في باريس، والآن هم يحملونه مسئولية الإقصاء”.
وتابع :”ميسي لاعب رائع، ونحن سنُعامله بطريقة لائقة جداً إذا عاد”.
وجاء حديث روبيرتو بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بهدفين لهدفٍ، وسجل منهما أيقونة الريمونتادا الهدف الأول الذي مهد الطريق للفوز.
وارتفع رصيد برشلونة بعد الانتصار للنقطة رقم 68 يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن الوصيف ريال مدريد الذي يأتي ثانياً برصيد 56 نقطة.