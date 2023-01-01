نجم برشلونة يُغازل ميسي بعد الفوز في الكلاسيكو

وجه سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، رسالة حماسية لزميله السابق ليونيل ميسي بشأن العودة من جديد للفريق الكتالوني.

وكان اسم برشلونة قد ورد في قائمة الوجهات المُحتملة لميسي بعد انتهاء عقده الحالي مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم.

وقال روبيرتو، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”عودة ميسي؟ نحن لا نُريد التحدث كثيراً لأن هذا أمر يجب أن يحسمه المُدرب ورئيس النادي، ولكن نحن اللاعبون بالفعل ننتظره بأذرعٍ مفتوحة”.